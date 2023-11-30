2023-11-30 18:28:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

توقع خبير اقتصادي، اليوم الخميس (30 تشرين الثاني 2023) ان يبلغ مجمل استيرادات العراق المباشرة من الصين لسنة 2023 بحدود 14 مليار دولار حسب بيانات هيئة الكمارك الصينية.

وقال منار العبيدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "أجهزة التكييف سيطرت على النسبة الأكبر من هذه الاستيرادات وبنسبة 6.74% من مجمل الاستيرادات تليها الاطارات التي بلغت نسبتها 3.53% ومن ثم وحدات تركيب الإنارة والتي بلغت 2.35%".

وكانت صادرات الصين الى العراق قد بلغت وفقاً للعبيدي "13.5 مليار دولار في السنة الماضية مما يعني ارتفاعا طفيفا بقيمة الصادرات الصينية الى العراق".

وأضاف "من المتوقع استمرار النمو في الصادرات الصينية الى العراق نتيجة الاستهلاك الكبير للبضائع الصينية وايضا الى التوسع الكبير في مجالات بناء الوحدات السكنية الامر الذي يساهم في زيادة الكثير من المواد المطلوبة للبناء".

ولفت الى "عدم القدرة عن تعويض جزء من احتياجات البلد عبر الصناعة المحلية لعدم توفر المنشات الصناعية القادرة على تحقيق بديل مناسب لهذه البضائع".



