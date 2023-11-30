دهوك الوصيف يسقط أمام الكرخ.. ونوروز يرتقي للمركز الثالث

2023-11-30 18:28:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

تغلب الكرخ على ضيفه دهوك بنتيجة (1-0) في المباراة التي جرت اليوم الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، بملعب الكوت الأولمبي، ضمن الجولة 6 من دوري نجوم العراق.

وخيم التعادل السلبي على الشوط الأول، وسط غياب للفرص الحقيقية باستثناء محاولة وحيدة للكرخ أبعدها بصعوبة حارس دهوك محمد صالح.

وتغير الحال في الشوط الثاني، عندما خطف أبو بكر جبريل، هدف الانتصار الثمين في الدقيقة 66 من عمر اللقاء إثر رأسية جميلة وضعها على يمين الحارس.

وعقب تسجيل الهدف، ضغط دهوك عن طريق عثمان ساني ورودولف باتريك وهيران أحمد، إلا أن براعة حارس الكرخ محمد عباس وصلابة دفاعاته حالت دون إدراك التعادل، ليحقق الكرخ انتصاره الثاني متقدما إلى الترتيب السابع برصيد 8 نقاط.

وبالمقابل، تلقى دهوك هزيمته الأولى هذا الموسم، ليتجمد رصيده عند النقطة 11 بوصافة الترتيب مؤقتا.

وفي ذات الجولة السادسة من الدوري، حقق نوروز فوزا عريضا على ضيفه كربلاء بنتيجة (3-0) في المباراة التي جرت اليوم بملعب السليمانية الدولي.

ونجح مرتضى هديب من وضع نوروز في المقدمة، بإحرازه هدف السبق في الدقيقة 18، بعد متابعة لكرة مرتدة من دفاعات كربلاء، ليضعها بسهولة في شباك الضيوف.

وضاعف إبراهيم توميوا النتيجة لصالح فريقه نوروز بتسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 49، إثر تصويبة قوية من داخل المنطقة أسكنها على يسار حارس كربلاء.

وعاد اللاعب ذاته ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 82، بعد استلامه تمريرة بينية لينفرد بالحارس ويلعب كرته على يساره مسجلا الثنائية الشخصية في هذا اللقاء.

وبهذا الانتصار، رفع نوروز رصيده إلى 10 نقاط، ليرتقي إلى المركز الثالث، فيما تجمد رصيد كربلاء عند النقطة السادسة في المرتبة الـ13.



