2023-11-30 18:49:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

كشف ممثلو دول مشاركة في اجتماع (أوبك بلس)، المنعقد اليوم الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، أن التحالف يناقش اتفاق خفض طوعي إضافي بأكثر من مليون برميل يومياً خلال الربع الأول من 2024، بحسبما كشفت الشرق بلومبيرغ الاقتصادية.

وساد الترقب أسواق النفط خلال الأسابيع القليلة الماضية للتعرف على ما سيؤول إليه اجتماع لجنة المتابعة الوزارية للتحالف النفطي، الذي تم تأجيله أربعة أيام وعقده افتراضياً اليوم، خاصةً بعد أن فقدت أسعار النفط قرابة 15% من ذروتها التي بلغتها في سبتمبر أيلول الماضي.

مع تداول أنباء اتفاق التحالف من حيث المبدأ على خفض الإنتاج، عزز سعر مزيج برنت مكاسبه بواقع 1.4% ليصل إلى 84.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 3:30 عصراً في لندن.

بحسب محللي النفط، فإن عوامل عدّة قد تسهم باتخاذ قرار بخفض الإنتاج رغم التفاؤل بنمو الطلب على النفط، ومن بين هذه العوامل: إن الطلب على النفط من الصين لم يصل إلى المستوى المطلوب، والشتاء الأوروبي حتى الآن غير قارس كما هو معتاد، بالإضافة إلى وجود مخاوف من حدوث ركود اقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي عام 2024، وعدم اليقين من وضع الاقتصاد العالمي.