النقل تعلن عدم وجود تعارضات في المثنى مع مساري طريق التنمية

2023-11-30 19:10:02 - المصدر: الفرات نيوز

اعلنت وزارة النقل ،اليوم الخميس ،عن عدم وجود تعارضات في محافظة المثنى مع مساري طريق التنمية السككي والبري

وقال بيان للمكتب الإعلامي للوزارة، إن الشركة العامة لسكك حديد العراق عقدت اجتماعا موسعا مع مسؤولي الحكومة المحلية في محافظة المثنى، بحضور الفريق الفني الاستشاري لشركة peg الايطالية، لبحث متعلقات مشروع طريق التنمية في ما يخص التعارضات مع مساري الطريقين السككي والبري المارين بالمحافظة.

وأكد، أن لجنة طريق التنمية في المحافظة أكدت عدم وجود اية تعارضات او ملاحظات على مساري الطريق.

واشار البيان الى ان الجانبين اتفقا على قيام المحافظة بتزويد الشركة العامة لسكك حديد العراق بالمصادقة على مسار طريق التنمية (السكك الحديد والطريق السريع).

ونوه البيان، ان وزير النقل رزاق محيبس السعداوي يواصل جولاته الميدانية في جميع المحافظات التي يمر عبرها طريق التنمية لبحث وإيجاد الحلول للتعارضات مع المشروع بالتنسيق مع الحكومات المحلية الموجودة في تلك المحافظات.