استعدادا لمواجهة القوة الجوية وأجمك الأوزبكي: اربيل تعقد اجتماعا لتنظيم الحدث الرياضي

2023-11-30 19:50:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، اليوم الخميس، عن عقد اجتماع أمني بهدف الاستعداد وتنظيم إجراءات اقامة مباراة ناديي القوة الجوية العراقي واجمك الأوزبكي في ملعب فرانسو حريري في الرابع من الشهر المقبل.

وجاء في بيان للمحافظة، ورد لوكالة شفق نيوز، انه بهدف الاستعداد لتنظيم أعمال مباراة ناديي القوة الجوية واجمك الأوزبكي التي من المقرر إقامتها في الرابع من شهر كانون الاول المقبل في ملعب فرنسو حريري الدولي، تم عقد اجتماع أمني بحضور الأطراف المعنية في ديوان المحافظة.

واوضح البيان ان الهدف الرئيس من الاجتماع كان توفير أجواء مناسبة وتسهيل الامور لإقامة المباراة.

وأضاف البيان ان هذه المباراة تجري ضمن المرحلة الاولى لدوري ابطال آسيا، مبينا أن الاجتماع جرى اليوم بإشراف مدير الداخلية والمسؤول الامني محافظة اربيل العقيد خسرو خوشناو وبحضور ممثل المدير العام للرياضة وناديي الجوية واجمك ولجان الاسايش والشرطة والصحة والدفاع المدني.