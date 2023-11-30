إدارة زاخو تكشف سبب تأخير لقاء زاخو والقاسم (صور)

2023-11-30 20:16:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشفت إدارة نادي زاخو، يوم الخميس، سبب تأخير لقاء زاخو وضيفه القاسم المقررة في الساعة السابعة من مساء اليوم.

وقال عضو إدارة النادي، طه زاخولي، لوكالة شفق نيوز، إن "التأخير جاء بسبب ضعف الكهرباء في الملعب".

وأضاف زاخولي، أن إدارة النادي خاطبت جهات خاصة لجلب مولدة تمنح طاقة كافية لإنارة ملحقات الملعب".

وكان مشرف اللقاء وبالاتفاق مع الحكم، أمهل إدارة نادي زاخو نصف ساعة لتصليح إنارة الملعب قبل انطلاق المباراة.