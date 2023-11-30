استشهاد ضابط في تعرض داعشي بحاوي العظيم واستنفار أمني

2023-11-30 20:16:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، باستشهاد ضابط في تعرض لارهابيي داعش على نقطة مرابطة للجيش شمال محافظة ديالى.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "تعرضاً ارهابياً شهدته مقتربات حاوي العظيم أقصى شمال ديالى قرب الحدود الادارية مع محافظة صلاح الدين".

ولفت المصدر الى، ان "التعرض اسفر عن استشهاد ضابط برتبة نقيب في هجوم شنه داعش على نقطة مرابطة أمنية للجيش في حاوي العظيم ٧٥ كم شمال بعقوبة".

وأشار الى ان "القوة في حالة استنفار أمني وإرسال تعزيزات قتالية بشكل فوري للمنطقة".



