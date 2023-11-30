مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات تصوت على مسودة "سياسة الالعاب الالكترونية"

2023-11-30 20:24:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -









مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات يقر لائحة تسجيل الوكالات والمواقع الإلكترونية

عقد مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات اجتماعه الدوري يوم ٢٨ / ١٢ / ٢٠٢٣ برئاسة المهندس بسام سالم حسين وجرت مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله متخذاً عدداً من القرارات.

واتخذ المجلس قراراً بشأن لائحة تنظيم البنى التحتية لشركات الهاتف النقال، والتصويت على لائحة مسودة سياسة الألعاب الإلكترونية، كما أقر المجلس تقرير مؤتمر (ICANN) المقدم من قبل عضو المجلس عبد العظيم الصالح .

وجرى خلال الاجتماع اتخاذ قرار بشأن تسجيل الوكالات والمواقع الإلكترونية وقرار بشأن لائحة ترخيص الشركات ذات القيمة المضافة (VAS) .

مجلس مفوضي هيئة الإعلام والاتصالات

٢٩ تشرين الثاني ٢٠٢٣