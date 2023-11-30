انقطاع الكهرباء يتسبب بإلغاء مباراة زاخو والقاسم

2023-11-30 20:36:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ألغيت مباراة زاخو والقاسم المقررة يوم الخميس، لحساب الجولة السادسة من دوري نجوم العراق، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي في ملعب زاخو.

وفي وقت سابق، قال عضو إدارة نادي زاخو، طه زاخولي، إن سبب تأخير لقاء زاخو وضيفه القاسم المقررة في الساعة السابعة من مساء اليوم، جاء بسبب ضعف الكهرباء في الملعب، لافتاً إلى أن إدارة النادي خاطبت جهات خاصة لجلب مولد كهربائي يمنح طاقة كافية لإنارة ملحقات الملعب.

وكان مشرف اللقاء وبالاتفاق مع الحكم، أمهل إدارة نادي زاخو نصف ساعة لتصليح إنارة الملعب قبل انطلاق المباراة.