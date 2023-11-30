بالعبوات والقناص.. هجوم مزدوج في ديالى يخلف 7 ضحايا من أقارب نائب

2023-11-30 21:22:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني، مساء الخميس، بمقتل وإصابة 7 مدنيين بهجوم مزدوج بالعبوات الناسفة وعمليات القنص في محافظة ديالى.

وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، أن "هجوماً مزدوجاً نفذه مجهولون بعبوتين ناسفتين وأسلحة قنص استهدف مركبة تقل مدنيين بين ناحية الوجيهية (25 كم شمال شرق بعقوبة) وقرية (العمرانية).

وأضاف أن "العبوتين انفجرتا مستهدفة المركبة وبعد تجمع المواطنين أطلق مجهولون النار من أسلحة قناص، ما تسبب بمصرع 3 مدنيين وإصابة 4 آخرين كحصيلة أولية".

وأشار المصدر، إلى أن "قوة أمنية حضرت إلى مكان الحادث، وسهلت نقل المصابين إلى المستشفى، فيما شنت حملة تفتيش في محيط الحادث، بعد أن طوقته بالكامل".

وأوضح أن "الهجوم استهدف أقارب النائب عن ديالى، صلاح زيني التميمي، فيما ما تزال تفاصيل الحادث غامضة حتى الآن".

يذكر أن الحادث هو الثاني من نوعه في ديالى خلال الفترة الأخيرة، بعد الهجوم الذي استهدف نقطة أمنية في أطراف ناحية العظيم 60كم شمال بعقوبة، وخلف ضحية من الجيش برتبة نقيب.