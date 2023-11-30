2023-11-30 22:07:13 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، اليوم الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، باستشهاد إثنين وإصابة 9 آخرين بجروح في انفجار عبوة ناسفة وإطلاق نار في محافظة ديالى.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة سيارة مدنية عقبها إطلاق نار على راكبيها في قرية العمرانية قرب ناحية الوجيهية 23 كم شمال شرق مدينة بعقوبة".

وأشار المصدر الى "استنفار أمني واسع في الناحية ووصول تعزيزات أمنية بالإضافة الى قيادات أمنية رفيعة الى موقع الهجوم للتحقيق والسيطرة على الموقف".