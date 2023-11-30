مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات يصوت على مسودة "سياسة الالعاب الالكترونية"

2023-11-30 22:56:09 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

صوت مجلس مفوضي هيئة الاعلام والاتصالات اليوم الخميس (30 تشرين الثاني 2023) على مسودة "سياسة الالعاب الالكترونية".

وأفاد بيان للهيئة صدر عنها اليوم تلقته "بغداد اليوم"، ان "المجلس عقد اجتماعه الدوري يوم ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٣ برئاسة (بسام سالم حسين) وجرت مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعماله متخذاً عدداً من القرارات".

وأضاف، ان "المجلس اتخذ قراراً بشأن لائحة تنظيم البنى التحتية لشركات الهاتف النقال، والتصويت على لائحة مسودة سياسة الألعاب الإلكترونية، كما أقر المجلس تقرير مؤتمر (ICANN) المقدم من قبل عضو المجلس عبد العظيم الصالح".

وجرى خلال الاجتماع وفقاً للبيان "اتخاذ قرار بشأن تسجيل الوكالات والمواقع الإلكترونية وقرار بشأن لائحة ترخيص الشركات ذات القيمة المضافة (VAS) .".