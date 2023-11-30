تفاصيل جديدة عن حادة الوجيهية.. الهجوم المسلح استهدف أقارب أحد النواب

2023-11-30 23:02:50 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الخميس، (30 تشرين الثاني 2023) بارتفاع عدد ضحايا انفجار عبوة ناسفة وهجوم مسلح في ناحية الوجيهية بمحافظة ديالى في وقت سابق من مساء اليوم.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، انه "وفي الساعة الثانية من ظهر اليوم، أنفجرت عبوة ناسفة على سيارة خصوصي تعقبها هجوم مسلح من قبل مجموعة مسلحة ضمن قرية العمرانية التابعة إلى ناحية الوجيهية في قضاء المقدادية".

ولفت الى ان "الحادث أدى إلى استشهاد 8 مدنيين من اقرباء النائب صلاح زيني وجرح 4 آخرين".