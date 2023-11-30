كاساس يتلقى أنباء سارة... موهبة صاعدة تختار تمثيل العراق

2023-11-30 23:30:14 - المصدر: العربي الجديد

حسم منتظر ماجد (18 عاماً)، محترف نادي هامبري السويدي، موقفه من تمثيل منتخب العراق بالاستحقاقات المقبلة، رغم رغبة المنتخب السويدي الأول في ضمه، بعد أن مثل منتخبات الفئات العمرية في هذا البلد الأوروبي.

وكشف محمد ناصر، عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، ومدير المنتخبات الوطنية في تصريحات نقلها موقع الاتحاد العراقي، مساء الخميس: "عملية إصدار الجواز كانت متوقفة على موافقة اللاعب في نقل ملفه من الاتحاد السويدي إلى الاتحاد العراقي، وهو ما تحقق بالفعل الخميس، وإجراءات توقيع اللاعب على أوراق نقل الملف الشخصي، كونه سبق أن مثل منتخبات الفئات العمرية في السويد، وآخرها منتخب الشباب".

ومن المؤمل أن تتم مفاتحة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لكي يتمكن اللاعب من تمثيل العراق بشكل رسمي في الاستحقاقات المقبلة، بحسب ما كشف الاتحاد العراقي في بيانه.

من جانبه، أكد محمد عماد، المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي في تصريح خاص لـ"العربي الجديد"، وحول تواجد اللاعب في بطولة أمم آسيا القادمة المقررة في قطر مطلع العام المقبل، أن اللاعب قرر الموافقة على نقل ملفه فقط من الاتحاد السويدي إلى العراقي، فيما لم يتم الحسم بعد في أمر تواجد اللاعب في البطولات المقررة خلال الفترة القليلة القادمة، وعلى رأسها العرس القاري.