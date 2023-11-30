استمرت 15 ساعة.. غرفة تجارة وصناعة السليمانية تنهي انتخابات مجلسها دون تسجيل مخالفة

2023-11-30 23:56:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس غرفة تجارة وصناعة السليمانية اليوم الخميس عن انتهاء عملية الاقتراع والتصوير وفرز الأصوات دون تسجيل أي شكوى أو مخالف.

وقال عطا محمد المشرف على انتخابات مجلس الغرفة خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إن "على مدار 15 ساعة تم الانتهاء من عملية انتخاب مجلس غرفة تجارة وصناعة السليمانية وتم اختيار أعضاء الدورة الثانية عشر بدون تسجيل أي مخالفة قانونية أو شكوى، علما ان الانتخابات تم بمراقبة غرفتي تجارة العراق ودبي".

وأضاف "نثمن جهود الجهات التي ساندتنا على مدار الفترة الماضية في إنجاح العملية دون أي مشكلة تذكر".

وأشار إلى انه "تم انتخاب 13 مرشحا من أصل 26 مرشحا، وتم انتخاب 4 أعضاء احتياط"، مؤكد أنه باستطاعة كل الاعضاء تقديم طعونهم في حال ورودها لغاية يوم الأحد المقبل".

ولفت إلى أن "إعلان النتائج النهائية سيكون بعد 9 ايام بعد المصادقة عليها نهائيا، كما وسيتم انتخاب الرئيس ونائبه في الأسبوع الذي يلي المصادقة على نتائج الانتخابات".