رغم تخفيض "أوبك +" الطوعية .. انخفاض في أسعار النفط

2023-12-01 07:40:18 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ واصل النفط خسائره بعد تراجعه يوم أمس الخميس، عقب اجتماع "أوبك+" الذي وعد بمزيد من تخفيضات الإنتاج، لكنه كان غامضا بشأن التفاصيل.

انخفض خام برنت تسليم فبراير، متجهاً نحو 80 دولاراً للبرميل، بعد هبوطه بنسبة 2.4% في الجلسة السابقة، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 76 دولاراً.

وأعلن التحالف عن تخفيضات جديدة في الإنتاج بنحو 900 ألف برميل يومياً اعتباراً من يناير، لكن التخفيضات كانت طوعية، حيث رفضت أنغولا بالفعل الالتزام بحصتها. وقالت المملكة العربية السعودية إنها ستمدد تخفيضها المنفصل الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً لنهاية الربع الأول.

وارتفع النفط الخام في البداية، أمس، بعد أن توصلت "أوبك+" إلى اتفاق مبدئي بشأن التخفيضات، على أمل أن يساعد ذلك في وقف الفائض المتوقع في بداية العام المقبل. وسرعان ما تلاشى هذا التفاؤل بسبب نقص التفاصيل، بما في ذلك غياب المؤتمر الصحفي الختامي والبيانات الختامية ما جعل المتداولين في حيرة من أمرهم.