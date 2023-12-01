شرطة ميسان تعتقل متهمين حاولا تفجير منزل برمانات يدوية

2023-12-01 10:20:57 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -





أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان القبض على متهمين عدد (2) حاولا تفجير منزل أحد المواطنين في منطقة حي المعلمين مركز مدينة العمارة.

وذكرت القيادة أنه فور تلقيها إخباراً حول وجود انفجار سارعت بتطويق مكان الحادث وإغلاق الطرق والتوجه إلى منزل المدعي بالحق الشخصي حيث لوحظ وجود آثار انفجار رمانة يدوية وأخرى لم تنفجر تم العثور عليها داخل باحة المنزل ولا توجد أي أضرار نتجت عن ذلك الانفجار ، وبعد التعمق بالتحقيق مع المدعي بالحق الشخصي أفاد بوجود مشاكل والتزامات مالية مع أشخاص طلب إقامة الشكوى ضدهم.

وقالت القيادة إن قوة أمنية مشتركة من قسم شرطة الكرامة والشرطة الاتحادية وجهاز الأمن الوطني وبدلالة المشتكي توجهت إلى محل سكن المتهمين وتمكنت من إلقاء القبض عليهم واقتيادهم إلى مركز الاحتجاز الأمني بعد استحصال الموافقات القضائية.