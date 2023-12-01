مجزرة "العمرانية".. ثلاثة أوامر فورية من السوداني إزاء الواقعة الأعنف في ديالى

2023-12-01 11:02:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أصدر القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة (1 كانون الاول 2023)، ثلاثة توجيهات "فورية" بعد مجزرة العمرانية في محافظة ديالى.

وقال مصدر مطلع لـ "بغداد اليوم"، إن "القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني اصدر 3 توجيهات فورية حيال مجزرة قرية العمرانية شمال شرق ديالى مساء يوم امس والتي اسفرت وفق اخر حصيلة عن سقوط 11 شهيدا و9 جرحى".

وأضاف، أن "التوجيهات تضمنت تشكيل لجنة تحقيق عاجلة وارسال وفد امني رفيع من بغداد للوقوف على حيثيات ماحصل واتخاذ كافة الاجراءات الامنية لطمأنة الاهالي".

وأشار الى أن "وفداً امنياً رفيعاً من بغداد في طريقه لديالى للوقوف على ملابسات مجزرة العمرانية والتي تعد الاعنف من نوعها منذ انطلاق خطة فرض القانون في المحافظة في اذار الماضي"، مبيناً أن "ماحصل يثير الكثير من علامات الاستفهام حيال من يقف ورائها خاصة وانها جرت في منطقة امنة لم تشهد اي خروقات منذ سنوات طويلة".

وأمس الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، أفاد مصدر أمني، باستشهاد إثنين وإصابة 9 آخرين بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة وإطلاق نار في محافظة ديالى، وذلك في حصيلة أولية.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة سيارة مدنية عقبها إطلاق نار على راكبيها في قرية العمرانية قرب ناحية الوجيهية 23 كم شمال شرق مدينة بعقوبة".

وأشار المصدر الى "استنفار أمني واسع في الناحية ووصول تعزيزات أمنية بالإضافة الى قيادات أمنية رفيعة الى موقع الهجوم للتحقيق والسيطرة على الموقف".







