ديالى تشيع ضحايا مجزرة "العمرانية" ومحافظها يتوعد الجناة بالملاحقة

2023-12-01 11:14:02 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شيّع المئات من أهالي ديالى، يوم الجمعة، ضحايا الهجوم المزدوج الذي استهدف مدنيين في أطراف ناحية الوجيهية شمال شرق بعقوبة والذي خلف أكثر من 25 ضحية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المئات من الأهالي شيعوا صباح اليوم، ضحايا حادثة "العمرانية" التي نفذها مسلحون مجهولون بعبوات ناسفة وإطلاق نار من أسلحة "قنص" ما تسبب بسقوط 11 ضحية وإصابة 14 آخرين على الأقل، بعضهم في حالة حرجة.

وطالب المشيعون، بكشف منفذي المجزرة بشكل عاجل أمام الرأي العام، وإنزال أشد العقوبات بهم، ومنع تكرار هكذا مجازر تهدد السلم المجتمعي في ديالى.

إلى ذلك، أكدت مصادر أمنية أن "حادثة العمرانية غامضة ولم تثبت ضلوع تنظيم داعش بارتكابها حتى الآن"، فيما لم تدل السلطات الأمنية بأي تعليق حيال الحادثة حتى الآن.

في المقابل، قدم محافظ ديالى مثنى التميمي، التعازي بسقوط عدد من المواطنين ضحايا بهجوم وصفه بـ"الإرهابي" في قرية العمرانية ضمن قضاء المقدادية.

وذكر التميمي، في بيان ورد للوكالة: "نتوعد القتلة بملاحقتهم لينالوا جزاءهم العادل، ولن نسمح بأي خرق يستهدف المواطنين وتعكير صفو الأمن والاستقرار في قضاء المقدادية".

وكان مصدر أمني، أبلغ الوكالة في وقت سابق ليلة أمس الخميس، أن هجوما مزدوجا نفذه مجهولون بعبوتين ناسفتين وأسلحة قنص استهدف مركبة تقل مدنيين بين ناحية الوجيهية وقرية (العمرانية) في المقدادية شمال شرقي ديالى، ما تسبب بسقوط أكثر من 25 شخصاً بين قتيل ومصاب.