رونالدو يواجه دعوى قضائية بمليار دولار

2023-12-01 11:20:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لدعوى قضائية جماعية بقيمة مليار دولار، لتورطه في الترويج للرموز غير القابلة للاستبدال أو "NFT".

و"NFT" نوع من الأصول المشفرة، تسمح لك بتملك أصل رقمي مثل صورة فنية أو فيديو أو أغنية أو غيرها من الأصول التي يمكنك شراؤها.

وكان أسطورة كرة القدم البرتغالية قد أطلق مجموعته الخاصة من "NFTs" من خلال تطبيق "Binance"، أكبر بورصة عملات مشفرة في العالم، في الفترة التي سبقت كأس العالم 2022.

وتضم مجموعة "NFTs" الخاصة برونالدو، تماثيل متحركة تصور لحظات مميزة في حياته.

وقد بيعت بعض المقتنيات النادرة بمبلغ يصل إلى 10 آلاف دولار، لكن العملاء المتضررين يزعمون أن تأييده دفعهم إلى القيام باستثمارات مكلفة وغير آمنة.

وتأتي هذه الدعوى بعد أسبوع من توصل "Binance" إلى تسوية بقيمة 4 مليار دولار مع المنظمين الأميركيين، مما أدى إلى استقالة الرئيس التنفيذي للمنصة.

ورغم الجدل المثار قرر رونالدو الاستمرار بالتعاون مع المنصة، ونشر على حسابه الرسمي إعلان لشراكة قادمة بينهما.

المصدر: سكاي نيوز عربية



