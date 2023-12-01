من ديالى .. قائد عسكري رفيع يتوعد مرتكبي مجزرة "العمرانية"

2023-12-01 12:38:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن قيس المحمداوي، اليوم الجمعة، محافظة ديالى يرافقه قائد القوات البرية وعدد من ضباط هيئة ركن القيادة للوقوف على ملابسات الحادث الذي وقع مساء أمس الخميس في المحافظة وراح ضحيته عدد من المدنيين.

وذكر بيان صادر عن العمليات المشتركة، أنه فور وصول نائب قائد العمليات المشتركة قيادة عمليات ديالى عقد اجتماعاً أمنياً مع القيادات والاجهزة الامنية شدد من خلاله على تعقب الجناة والقصاص منهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المساس بارواح العراقيين.

كما اكد نائب قائد العمليات المشتركة تشكيل لجنة عليا للتحقيق بملابسات هذه الفعلة النكراء وتقديم مرتكبي هذا الحادث "الغادر" الى العدالة، مشيراً أن دماء العراقيين لا يمكن التهاون معها وان قواتنا الأمنية ستلاحق هؤلاء الذين اقدموا على هذا الفعل الجبان.

هذا وحضر الفريق اول الركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة مجلس العزاء الذي أقيم على أرواح الضحايا وقدم واجب العزاء للاهالي مشيدا بصبر وحكمة ذوي الضحايا وعشائرهم النبيلة الكريمة التي وقفت ضد الإرهاب وواجهته وحمت مناطقها ودافعت عن العراق في معركة الكرامة والبسالة.

من جهة أخرى تفقد نائب قائد العمليات المشتركة ا مكان الحادث ومقترباته واطلع على التفاصيل المتعلقة بالجريمة الارهابية.

وأشار نائب قائد العمليات المشتركة ان الاوامر والتوجيهات قضت بتهيئة وتوفير طائرة إسعاف من موارد قيادة طيران الجيش لنقل الحالات الطارئة والحرجة من مستشفى بعقوبة الى مشافي العاصمة بغداد.