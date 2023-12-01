2023-12-01 12:46:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن د. قيس المحمداوي فجر اليوم الجمعة محافظة ديالى يرافقه قائد القوات البرية وعدد من ضباط هيئة ركن القيادة للوقوف على ملابسات الحادث الذي وقع مساء امس الخميس في المحافظة وراح ضحيته عدد من الأبرياء.

وفور وصول نائب قائد العمليات المشتركة قيادة عمليات ديالى عقد اجتماعاً أمنياً مع القيادات والاجهزة الامنية شدد من خلاله على تعقب الجناة والقصاص منهم ليكونوا عبرة لمن تسول له نفسه المساس بارواح العراقيين.

كما اكد السيد نائب قائد العمليات المشتركة تشكيل لجنة عليا للتحقيق بملابسات هذه الفعلة النكراء وتقديم مرتكبي هذا الحادث الغادر الى العدالة مشيراً أن دماء العراقيين لا يمكن التهاون معها وان قواتنا الأمنية ستلاحق هؤلاء الذين اقدموا على هذا الفعل الجبان هذا وحضر الفريق اول الركن د.قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة مجلس العزاء الذي اقيم على ارواح الضحايا وقدم واجب العزاء للاهالي مشيدا بصبر وحكمة ذوي الضحايا وعشائرهم النبيلة الكريمة التي وقفت ضد الارهاب وواجهته وحمت مناطقها ودافعت عن العراق في معركة الكرامة والبسالة.

من جهة اخرى تفقد نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول د.قيس المحمداوي مكان الحادث ومقترباته واطلع على التفاصيل المتعلقة بالجريمة الارهابية.

واشار نائب قائد العمليات المشتركة ان الاوامر والتوجيهات قضت بتهيئة وتوفير طائرة اسعاف من موارد قيادة طيران الجيش لنقل الحالات الطارئة والحرجة من مستشفى بعقوبة الى مشافي العاصمة بغداد.

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قيادة العمليات المشتركة

١ كانون الأول ٢٠٢٣

يتبع ...