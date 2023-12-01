بثلاث دفعات.. كشف موعد ارسال بغداد مبلغ 700 مليار دينار إلى اربيل

2023-12-01 13:12:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- أربيل

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (1 كانون الاول 2023)، موعد إرسال الحكومة الاتحادية لمبلغ 700 مليار دينار إلى إقليم كردستان.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "وزارة المالية في الحكومة الاتحادية ستقوم بإرسال مبلغ 700 مليار دينار على شكل 3 دفعات بداية من يوم الاثنين المقبل".

وأوضح، أن "وزارة المالية وعبر بنوك الرافدين والرشيد والمصرف العراقي للتجارة سترسل دفعات مالية تضعها في حساب حكومة الإقليم لتباشر بعدها وزارة المالية في حكومة الاقليم بصرف رواتب الموظفين عند منتصف الأسبوع المقبل".

وبعد زيارة الوفد الكردي العاصمة بغداد، كشف عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، لـ "بغداد اليوم"، مضامين الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وقال كريم، امس الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، إن "الوفد الكردي الحكومي الذي زار العاصمة بغداد يوم الاثنين الماضي طالب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأمرين".

وأضاف، أن "الطلب الأول يتمثل في تنفيذ اتفاق الموازنة وإرسال حصة الإقليم كاملة من الموازنة، أما الأمر الآخر فيتمثل بإرسال مبلغ 3 رواتب المتبقية من السنة الحالي، وهي رواتب تشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول".

وأشار كريم إلى أن "السوداني وافق على إرسال 700 مليار دينار لكل شهر من الأشهر الثلاثة المتبقية من السنة الحالية، بشرط أن يصوت على هذا المقترح مجلس الوزراء، وعلى الأكثر فأن هذا الموضوع سيعرض على المجلس في جلسته القادمة من الأسبوع المقبل".