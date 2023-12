مدربو اللياقة أبطال قصص مميزة داخل الملاعب وخارجها

يعتبر مدربو اللياقة عنصراً أساسياً في نجاح الأندية في عالم الرياضة عامة وكرة القدم على وجه الخصوص، في ظل العمل الشاق الذي في أغلب الأحيان يكون بعيداً عن الأضواء.

لكن بصمة وشهرة هؤلاء المدربين بدأت تزداد أكثر في السنوات الأخيرة، الأمر الذي جعل الوكالة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (وكالة ناسا)، على سبيل المثال، توجه دعوة لأنطونيو بينتوس المعد البدني لريال مدريد.

وأوضح تقرير لشبكة "ريليفو الإسبانية" أن بينتوس زار "ناسا" لرفع معدلات اللياقة البدنية لرواد الفضاء، وأن الأمر بدأ عندما زار بينتوس مع الفريق الملكي أميركا، حيث اتصل به أعضاء وكالة "ناسا" الذين انجذبوا إلى خبرته بالإعداد البدني، وفي ذلك الاجتماع دعوه لزيارة المقر.

يُعتبر مدرب اللياقة فلاتكو فوسيتش المدرب الخاص للاعب ريال مدريد لوكا مودرتيش، حيث عمل على تطوير لياقة نجم الوسط الذي يقدم مستويات مميزة رغم بلوغه الـ38 عاما، حيث بدأ العمل معه منذ 7 سنوات. وأكد تقرير لصحيفة "آس" الإسبانية في وقت سابق أن السر وراء احتفاظ قائد منتخب كرواتيا بقوته رغم تقدمه في السن هو هذا المدرب، الذي نجح في تحقيق نقلة نوعية مكنت اللاعب من الأداء بنسبة 99%، ليلعب ويركض 90 أو 100 دقيقة.

أثار المدرب البدني التونسي أيمن حبيب، الذي خاض تجربة برفقة فريقي القوة الجوية والزوراء العراقيين لموسمين متتاليين 2021-2022 و2022- 2023، الجدل بتصريح بعد انتهاء مشواره في المسابقة العراقية، بين فيه أن سبب تدني لياقة اللاعب العراقي هو افتقاده إلى الإعداد الصحيح في الفئات العمرية، وهذا ما يؤثر على جوانب اللياقة كونه يتعلم بعض التفاصيل في الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي أثار حفيظة العديد من المعدين البدنيين في الأندية العراقية حينها.

بفضل دور هولغر برويش، المعد البدني لنادي بايرن ميونخ الألماني، فوجئ عدد كبير من عشاق كرة القدم بالتغيير العضلي لليون غروتيسكا وألفونسو ديفيز إضافة لنجم البافاري السابق فيليب كوتينيو. وزود برويش الفريق بالأدوات والتدريبات اللازمة، خصوصاً في فترة الحجر الصحي للوقاية من فيروس "كورونا"، إذ كان مسؤولاً على التدريبات التي كانت عن بعد بشكل أساسي في فترة الوباء، الأمر الذي جعل اللاعبين يظهرون بذلك المظهر المميز، في الوقت الذي كشف فيه توماس مولر، نجم نادي بايرن ميونخ، في مقابلة صحافية سابقة، أنه مع زملائه كانوا يفضلون "الصعود إلى القمر" بدلاً من تلك التدريبات القاسية، في إشارة إلى كثافة التدريبات البدنية.

