2023-12-01 13:38:26 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت جمعية الهلال الأحمر العراقي، يوم الجمعة، عن شحن 16 طناً من الأدوية والمواد الطبية تبرعت بها العتبة الحسينية إلى الفلسطينيين في قطاع غزة.

وذكرت الجمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تسلّمت 16 طناً من الأدوية والمستلزمات الطبية لإرسالها إلى الشعب الفلسطيني في غزة، مهداة من قبل العتبة الحسينية في كربلاء.

وبينت أن "طواقم الهلال الأحمر قامت برزم المستلزمات الطبية والأدوية بغية نقلها عن طريق طائرات القوة الجوية العراقية إلى مصر".

وأشارت إلى أن "هذه الدفعة السادسة من المواد الطبية التي سيتم إرسالها غداً السبت إلى مطار العريش في مصر وتسليمها إلى الهلال الأحمر المصري ومن ثم تسلم لاحقاً إلى الهلال الأحمر الفلسطيني".