وزارة الكهرباء في الاقليم تكشف سبب الانقطاع التام للطاقة في كردستان

2023-12-01 14:04:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم -

توضيح من وزارة الكهرباء

بسبب مشكلة فنية، حدث انقطاع عام للتيار الكهربائي في نظام كهرباء حكومة اقليم كوردستان، وتعمل فرق وزارة الكهرباء على حل المشكلة واعادة الكهرباء وسيتم حل المشكلة قريباً.

أُغلقت جميع وحدات توليد الكهرباء في إقليم كردستان العراق، مساء الخميس، بسبب مشكلة فنية. لكن عند الساعة (1:00) ظهراً للمرة الثانية حدث انقطاع عام للتيار الكهربائي، والآن تعمل فرق الكهرباء على اصلاح وضع منظومة الكهرباء في إقليم كوردستان وسيتم حله قريباً.





يتبع ...