2023-12-01 14:30:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة (1 كانون الاول 2023)، تفاصيل جديدة وبعض خفايا "حادثة العمرانية" في ديالى، فيما اشار الى أن احداثها مشابهة لمجزرة "الشاخة" في المحافظة.

وشهد، قضاء المقدادية في بداية شهر آذار 2023، سقوط 8 مدنيين من أسرة كاملة مؤلفة من محام وزوجته وأطفاله الاثنين فيما أصيب 3 آخرون، عندما استهدف مسلحون عائلة ومنزل أحد شيوخ العشائر تلاه انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة المحامي مع أسرته في منطقة (الشاخة) 6 كم جنوب المقدادية 40 كم، شمال شرق بعقوبة.

وقال المصدر في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه" من خلال التحقيقات الاولية وحديث شهود العيان بينهم جرحى تبين أن سيناريو المجزرة بدأ بتفجير عبوة ناسفة على سيارة صغيرة على طريق زراعي مؤدي الى قرية العمرانية شرقي ناحية الوجيهية (23كم شمال شرق بعقوبة)".

واضاف انه "بعد وصول الاهالي الى موقع الانفجار انفتحت نيران كثيفة عليهم من اماكن قريبة، اعقبها اطلاق نار من قناص عن بعد والذي كان يتربص بكل من يقترب من الموقع"، مبينا أنه "كان هناك من يؤمن هروب الخلية التي وقفت وراء نصب وتفجير العبوة ".

وتابع، أن" ما حدث في العمرانية مشابه بنسبة 100% لمجزرة (الشاخة) قبل اشهر، أي السيناريو ذاته "، لافتا الى أن "كلا المنطقتين ( الشاخة - العمرانية) من المناطق الآمنة جدا والتي لم تسجل اي خروقات ارهابية منذ سنوات".

واكد أن" مجزرة العمرانية لا تزال غامضة في تحديد هوية الجناة، لكن في كل الاحوال من نفذها يمتلك خبرة في جغرافيا الارض وامكانية الهروب وحتى في ادارة التفاصيل الدقيقة من ناحية تتابع الاحداث من تفجير عبوة واطلاق النار ثم التغطية باسلحة القنص"، مشيرا الى انه "ليس عملا فوضويا بل ممنهج هدفه قتل اكبر عدد من الابرياء وخلق حالة عدم الاستقرار في مناطق تنعم بالأمن منذ سنوات".

وبين المصدر الامني، ان "هناك لجنة تحقيق عليا بدأت عملها منذ مساء أمس الخميس، للوقوف على طبيعية ما حصل، فضلا عن لجنة اخرى بأوامر من قبل القائد العام للقوات المسلحة وصلت صباح اليوم، لمعرفة حيثيثات ما حصل".

وأمس الخميس (30 تشرين الثاني 2023)، أفاد مصدر أمني، باستشهاد إثنين وإصابة 9 آخرين بجروح إثر انفجار عبوة ناسفة وإطلاق نار في محافظة ديالى.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، أن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة سيارة مدنية عقبها إطلاق نار على راكبيها في قرية العمرانية قرب ناحية الوجيهية 23 كم شمال شرق مدينة بعقوبة".

وأشار المصدر الى "استنفار أمني واسع في الناحية ووصول تعزيزات أمنية مع قيادات أمنية رفيعة الى موقع الهجوم للتحقيق والسيطرة على الموقف".

وبحسب بيان للعمليات المشتركة ورد لـ "بغداد اليوم"، فأنه "تنفيذا لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة وصل نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن قيس المحمداوي فجر اليوم محافظة ديالى يرافقه قائد القوات البرية وعدد من ضباط هيئة ركن القيادة للوقوف على ملابسات الحادث الذي وقع مساء الخميس في المحافظة وراح ضحيته عدد من الأبرياء".

وأكد نائب قائد العمليات المشتركة، بحسب البيان، " تشكيل لجنة عليا للتحقيق بملابسات هذه الفعلة النكراء وتقديم مرتكبي هذا الحادث الغادر الى العدالة"، مشيراً الى أن "دماء العراقيين لا يمكن التهاون معها وان قواتنا الأمنية ستلاحق هؤلاء الذين اقدموا على هذا الفعل الجبان".