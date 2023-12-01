2023-12-01 14:34:31 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في ديالى، يوم الجمعة، بوفاة أم حزناً على مقتل زوجها وابنها في "فاجعة العمرانية" التي راح نحو 25 شخصاً من الضحايا والمصابين.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الأم توفيت اليوم حزناً على ابنها العريس ووالده اللذين سقطا خلال الهجوم المزدوج مساء أمس الخميس بعبوات ناسفة واطلاقات نارية بين ناحية الوجيهية وقرية العمرانية 25كم شمال شرق بعقوبة، والتي خلفت 11 ضحية و14 مصاباً".

وأضاف "المتوفية عاشت لحظات صدمة هستيرية بعد مقتل ابنها الذي لم يمضِ على زواجه سوى أيام معدودة"، مبيناً أن "سبب الوفاة سكتة قلبية ورغم المحاولات الطبية لإنقاذها وإسعافها إلا أنها فارقت الحياة".

ومساء يوم أمس الخميس، أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن "هجوماً مزدوجاً نفذه مجهولون بعبوتين ناسفتين وأسلحة قنص استهدف مركبة تقل مدنيين بين ناحية الوجيهية 25كم شمال شرق بعقوبة وقرية (العمرانية) ما أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 20 شخصاً".

إلى ذلك أرسل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وفد أمني كبير برئاسة قائد العمليات المشتركة وعدة قيادات أمنية إلى ديالى للتحقيق في حادثة العمرانية واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار العمليات الإرهابية.