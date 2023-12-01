2023-12-01 15:00:14 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم – الانبار

كشف مصدر أمني مطلع، اليوم الجمعة (1 كانون الاول 2023)، عن تشديد القوات الأمريكية المتواجدة في قاعدة "عين الأسد" بمحافظة الأنبار اجراءاتها الامنية بعد استئناف اسرائيل لعملياتها في غزة عقب انتهاء الهدنة.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، إنه "بالتزامن مع استئناف إسرائيل لعملياتها على قطاع غزة في فلسطين، فأن هناك مخاوف امريكية من عودة الفصائل المسلحة لاستهداف القاعدة".

وأضاف، أن "طيران مسيّر من صباح اليوم، حلق في محيط قاعدة عين الأسد، الى جانب تعزيز التحصينات الأمنية"، مبينا انه "هناك نزول إلى الملاجئ من قبل المستشارين والضباط الكبار".

واشار الى انه "تم تفعيل منصة التصدي للصواريخ وتشغيل صافرات الإنذار التجريبية في القاعدة".

وفي وقت سابق من اليوم، اعلن الجيش الإسرائيلي، استئناف القتال ضد حركة حماس في قطاع غزة، بعد انتهاء الهدنة بين الطرفين.

فيما اعلنت ما تسمى "المقاومة الاسلامية في العراق"، أمس الخيمس، عدم تركها لاهلها في غزة وجنوب لبنان في حال استمرار العدوان الصهيوني، مؤكدة استعدادها وجهوزيتها لتصعيد العمليات العسكرية داخل العراق وخارجه، إذا ما أصر العدو على استمرار آلة القتل.

وقالت المقاومة، في بيان لها، إن "ما تعرض له الشعب الفلسطيني من مجازر صهيونية، وإبادة جماعية وحشية، لا تخرج من دائرة حرب تديرها أمريكا ضد أبناء غزة وجنوب لبنان".

واضافت: "إذ تؤكد المقاومة الإسلامية في العراق إنها لن تترك أهلها في هذه الحرب يواجهون طواغيت العالم وحدهم، فإنها تعلن استعدادها وجهوزيتها، لتصعيد العمليات العسكرية داخل العراق وخارجه، إذا ما أصر العدو الأمريكي على استمرار آلة القتل الصهيونية، سواء في غزة الصمود أم في جنوب لبنان الإباء".