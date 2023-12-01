العراق يفوز بأربعة مناصب في المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية

2023-12-01 15:32:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات، اليوم الجمعة، عن فوز العراق بأربعة مناصب ضمن لجان المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية "WRC23" المنعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقالت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "العراق حصد منصب نائب رئيس اللجنة الخامسة المعنية بالقضايا الساتلية والترددات الفضائية اذ تم إسناد المنصب للمعاون الفني لرئيس هيئة الإعلام والاتصالات المهندس اوس مجيد غالب".

كما فاز العراق "بعضوية ثلاث لجان أخرى هي لجنة الدراسات الأولى والثالثة والسابعة وهي لجان دائمية تقع على عاتقها مسؤولية مراجعة ودراسة التقارير واعتماد الخطط الخاصة بتوزيع الطيف الترددي عالمياً واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتنظيم استخدام الترددات اللاسلكية".

يشار إلى أن‎ ‎المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية‎ WRC ‎يتم عقده كل ثلاث أو أربع سنوات لاستعراض ومراجعة لوائح الراديو والمعاهدات الدولية التي تنظم استعمال طيف الترددات الراديوية والمدارات الساتلية ‏المستقرة وغير المستقرة بالنسبة إلى الأرض.