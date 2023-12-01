الحدود يحقق الفوز على أمانة بغداد في دوري نجوم العراق

2023-12-01 16:38:26 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي الحدود من تحقيق الفوز على نادي أمانة بغداد، يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة عند الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر في ملعب نادي أمانة بغداد وانتهت لصالح الحدود 2-1.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الحدود بهدفين دون مقابل لأمانة بغداد سجل الهدف الأول داكوستا في الدقيقة 20، بينما سجل الهدف الثاني إبراهيم غازي في الدقيقة 37.

وفي الشوط الثاني سجل فريق أمانة بغداد هدف التقليص جاء بخطأ دفاعي حينما وضعها مدافع الحدود حمزة عبد الحسين بمرمى فريقه.