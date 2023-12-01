لم تتجاوز الـ 4 جمل: تسجيل أقصر خطبة جمعة في السليمانية.. ماذا تضمنت؟

2023-12-01 16:46:31 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

سجل قضاء دربندخان في محافظة السليمانية اليوم الجمعة (1 كانون الأول 2023)، اقصر خطبة جمعة لم تتجاوز الـ 4 جمل قصيرة، قبل ان تقام الصلاة.

وكان امام وخطيب الجمعة الشيخ ملا عبد القادر، حيث قال مانصه: "نعيش بين سدين ولا مياه شرب لدينا، نولد الكهرباء ولا كهرباء لدينا، نعيش على بحر نفط وكلنا نعلم كيف استلمنا النفط"، مضيفا: "اللهم ابدل هذه الحكومة بواحدة افضل منها، قوموا لصلاتكم".

وتشير كلمات الشيخ بصورة واضحة الى معاناة اهالي القضاء، حيث يقصد ان المدينة تعيش بين سدي دربندخان وسد دوكان، فضلا عن صعوبة استلام النفط الأبيض الذي تعيشه مدن اقليم كردستان وارتفاع اسعاره مقارنة باسعار المحافظات العراقية الاخرى.



