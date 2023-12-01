5 مباريات بانطلاق الجولة الأولى للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

2023-12-01 17:14:16 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تمكنت ثلاثة فرق من تحقيق الفوز، يوم الجمعة، مع انطلاق الجولة الأولى للمجموعة الأولى من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم للموسم 2023-2024.

وفي المباراة الأولى حقق فريق مصافي الجنوب الفوز على نادي عفك بهدفين دون مقابل، جاء الهدف الأول للمصافي عن طريق اللاعب كريس في الدقيقة 8، وسجاد بشير في الدقيقة 45.

كما تمكن نادي الفهد من تحقيق الفوز على ضيفه نادي الشرقاط بهدفين لهدف، سجل الشرقاط أولاً عن طريق عطالله محمد في الدقيقة 29، وتمكن نادي الفهد من التعديل عن طريق كيسي، وأضاف اللاعب جابر رائد تركي الهدف الثاني.

وفي المباراة الثالثة فاز فريق الناصرية على مضيفه سامراء بهدف دون رد، وجاء الهدف الوحيد للناصرية عن طريق عماد الحموي في الدقيقة 23.

فيما تعادل فريقا بيشمركة السليمانية وميسان بنتيجة 3-3، سجل فريق بيشمركة السليمانية عن طريق رعد فنر في الدقيقة 8، وإبراهيم محمد في الدقيقة 23، وستيفن سارفو في الدقيقة 56.

بينما جاءت أهداف فريق ميسان عن طريق محمد حسن من ركلة جزاء أولى في الدقيقة 34، وعاد نفس اللاعب وسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء أيضاً في الدقيقة 68، وسجل علي عادل في الدقيقة 88 هدف التعادل.

وضمن المنافسات تعادل نادي الاتصالات مع نادي الكرمة بنتيجة 2-2، سجل هدفيّ الكرمة منتظر رحيم في الدقيقتين 9 و72، بينما سجل هدفيّ الاتصالات اللاعب كرار حميد من ركلة جزاء في الدقيقة 16، وفي الدقيقة 82.