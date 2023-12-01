القبض على متهمين بالقتل العمد في البصرة

2023-12-01 17:18:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت قيادة شرطة محافظة البصرة اليوم الجمعة (1 كانون الأول 2023)، عن إلقاء القبض على متهمين اثنين بجريمة القتل العمد في قضاء الزبير.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "قوة امنية من قسم شرطة الزبير ومركز شرطة المربد وفوج طوارئ الشرطة الخامس وبالاشتراك مع استخبارات الزبير تمكنت اثر عملية امنية بعد تحديد مكان تواجد المتهمين والاطاحة بهم في مناطق مختلفة من قضاء الزبير".

ولفت البيان الى ان "المتهمين مطلوبين للجهات التحقيقية وفق المادة 406 من قانون العقوبات لارتكابهم جرائم قتل"، مشير إلى "إتخاذ إجراءات قانونية بحقهما وتم إحالتهما الى مركز الإعتقال لإكمال التحقيق".