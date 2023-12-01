عملية أمنية جنوب نينوى للبحث عن عناصر ارهابية

2023-12-01 18:04:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نفذت قوة مشتركة من قيادة عمليات نينوى والحشد الشعبي والجيش العراقي وجهاز الامن الوطني، اليوم الجمعة (1 كانون الأول 2023) عملية أمنية في جزيرة الحضر جنوب محافظة نينوى.

وذكر بيان للحشد تلقته "بغداد اليوم"، انه "جرى خلال العملية وتفتيش وتدقيق الأسماء للمدنيين في وادي قرية الدبسة وقرية ام هلالة في جزيرة نينوى".

ولفت الى ان العملية "كانت للبحث عن عدد من العناصر الارهابية وفق المعلومات الاستخبارية الواردة".



