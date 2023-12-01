صلاح "غير سعيد".. "الابتسامة" تكشف إمكانية استمراره مع ليفربول

2023-12-01 18:16:29 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ عدّ نجم المنتخب الإنجليزي السابق جو كول، اليوم الجمعة، أن جناح ليفربول الدولي المصري محمد صلاح "غير سعيد" مع فريقه الحالي ليفربول، مستشهدا بـ"عدم ابتسامه" خلال المباريات.

وسجل صلاح هدفا في تأهل "الريدز" إلى دور الستة عشر في الدوري الأوروبي لكرة القدم قبل مباراة واحدة على نهاية دور المجموعات بفوز ساحق 4-صفر على ضيفه لاسك لينتس بالمجموعة الخامسة يوم الخميس.

وقال كول عبر قناة "TNT Sports": وجهه متجهم إلى حد ما، لا تعرف ما إذا كان سعيدا أم لا، يمكنه تسجيل هدف عالمي ثم تراه لا يبتسم.

وتابع: أعتقد أن باله مشغول بالمستقبل، إنه بالفعل لاعب عظيم في ليفربول، ليس هناك شك في ذلك. أعتقد أن الموقف الرئيسي سيكون هل يريد البقاء في هذا الفريق حقًا؟.

وأردف: أعتقد أنه سيلعب لمدة خمس أو ست أو سبع سنوات أخرى بسبب احترافيته ولياقته البدنية، لا يبدو أنه يستسلم.

ولعب صلاح مع ليفربول 19 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها 13 هدفا وصنع 5 أخرى.