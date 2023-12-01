توقعات بتجاوز سعر برميل النفط 100 دولار العام المقبل

2023-12-01 18:38:12 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ توقعت شبكة "CNBC" الأميركية، يوم الجمعة، أن تتجاوز أسعار النفط مستويات 100 دولار للبرميل في العام المقبل، على خلفية التزم أعضاء تحالف "أوبك+" بخفض الإنتاج.

وذكرت الشبكة في تقرير أنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط في العام الجديد بعد أن تعهد بعض منتجي النفط في "أوبك+" طوعاً بخفض الإنتاج.

وأصدر التحالف النفطي العالمي "أوبك+" الذي يقود الاستقرار في السوق، بياناً يوم أمس الخميس، لم يؤيد رسمياً الاستمرار في تخفيضات الإنتاج، لكن الدول الفردية أعلنت عن تخفيضات طوعية يبلغ إجماليها 2.2 مليون برميل يومياً للربع الأول من عام 2024.

وتقود التخفيضات المملكة العربية السعودية، وهي أكبر أعضاء "أوبك" وأهم منتجي النفط في العالم، حيث وافقت الرياض على تمديد خفض الإنتاج الطوعي بمقدار مليون برميل يومياً، وهو الخفض الطوعي الذي تقوم به المملكة منذ تموز/ يوليو الماضي، حيث ستستمر به حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.

وقالت روسيا إنها ستخفض الإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يومياً من الخام و200 ألف برميل يومياً من المنتجات البترولية خلال نفس الفترة.

ويخفض العراق 223 ألف برميل يومياً، والإمارات العربية المتحدة 163 ألف برميل يومياً، والكويت 135 ألف برميل يومياً، وكازاخستان 82 ألف برميل يومياً، والجزائر 51 ألف برميل يومياً، وسلطنة عُمان 42 ألف برميل يومياً.

وقال بيل بيركنز، الرئيس التنفيذي ورئيس المتداولين في شركة "سكايلر" إن "الالتزام هو المفتاح"، مضيفاً "يجب أن نحصل على امتثال من دول أوبك الأخرى".

وتابع "عندما تقول بعض الدول إنها ستخفض الإنتاج فإن السوق لا تثق بها بنفس القدر".

ويقول تقرير "CNBC" إن الطريقة التي تم بها الإعلان عن تخفيضات الإنتاج أربكت التجار وأثارت الشكوك في السوق، حيث أصدرت الدول الأعضاء بيانات منفصلة بشأن تخفيضاتها الطوعية.

لكن التقرير يؤكد إنه "إذا التزم الأعضاء بالتخفيضات التي تعهدوا بها فمن المتوقع أن ترتفع أسعار النفط الخام خلال العام المقبل".

وكتب جيوفاني ستونوفو المحلل الاستراتيجي في بنك (UBS) في مذكرة عقب القرار: "عندما تنتهي التخفيضات في نهاية الربع الأول، فإن هذه البراميل التي تمت إزالتها لن تعود الى السوق إلا بشكل تدريجي، وهو ما من شأنه أن يساعد في إبقاء سوق النفط متعطشاً في النصف الأول من عام 2024"، مضيفاً أنه يتوقع ارتفاع الأسعار في سوق النفط التي تعاني من نقص المعروض.

وبالمثل، يتوقع بنك غولدمان ساكس ارتفاع الأسعار، متبعاً نهج الانتظار والترقب بشأن التزام أعضاء "أوبك+" بالتخفيضات المقترحة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بنسبة 0.25% إلى 80.66 دولاراً للبرميل يوم الجمعة، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.04% إلى 75.93 دولاراً للبرميل.