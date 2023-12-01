بالصور.. تشييع جثامين شهداء ديالى في النجف

2023-12-01 18:38:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

شُيعت جثامين شهداء مجزرة العمرانية في محافظة ديالى، اليوم الجمعة (1 كانون الأول 2023) في محافظة النجف.

وكانت عبوة ناسفة انفجرت أمس الخميس مستهدفة عجلة مدنية عقبها إطلاق نار أسفر عن استشهاد 8 أشخاص في قرية العمرانية قرب ناحية الوجيهية 23 كم شمال شرق مدينة بعقوبة.

ووصل وفد أمني رفيع المستوى، اليوم الجمعة، الى محافظة ديالى للوقوف على ملابسات حادثة "العمرانية".

ووجه نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن قيس المحمداوي بتشكيل لجنة عليا للتحقيق بملابسات هذه "الفعلة النكراء" متوعداً "بتقديم مرتكبي هذا الحادث الغادر الى العدالة".







