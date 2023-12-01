2023-12-01 18:42:46 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-الأنبار

ثمّن رئيس تحالف العزم مثنى السامرائي، اليوم الجمعة (1 كانون الأول 2023)، حفاوة استقباله من قبل شيوخ ووجهاء وأهالي محافظة الأنبار.

وزار السامرائي المحافظة مقدما شكره لوجهاء وشيوخ المحافظة الذين استقبلوه بحفاوة كبيرة، مؤكدا التطلع إلى المشاركة الفعالة لترسيخ روح الأخوة والوطنية.

وكان السامرائي قد لبى دعوةً وُجهت له من شيوخ ووجهاء العشائر لزيارة الأنبار، وزار المحافظة اليوم الجمعة، والتقى بالعديد من الشيوخ والوجهاء وبحث معهم مُجمل الاوضاع السياسية.

وأكد السامرائي على ضرورة مشاركة أبناء المحافظة الفعالة لترسيخ روح الأخوة والوطنية في المحافظة بشكل خاص والبلاد عمومًا، مُجدّدًا شكره إلى جميع العشائر في الأنبار لما أبدته من حفاوة وروح كرم الاستقبال أثناء زيارته للمحافظة.



