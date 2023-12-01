2023-12-01 18:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ كشف قائدان عسكريان في البيشمركة، يوم الجمعة، عن تحركات ونشاط لداعش في المناطق الشاغرة بين كوردستان وصلاح الدين فيما أكد القائدان الكورديان وجود أكثر من 200 كم2 مناطق محرمة أمنياً منذ 2017 وحتى الآن.

وقال امر لواء 17 من البيشمركة العقيد حكيم كريم ساتي لوكالة شفق نيوز، إن "عناصر داعش بدأت تتحرك عبر الدراجات النارية من مناطق (كلابات) نحو جبال غرة والمناطق المحرمة لعدم وجود قطعات امنية فيها".

واكد ساتي ان "الطيران الحربي نفذ ضربات جوية لمواقع تحركات داعش بالتنسيق مع الجيش في اطراف جبال طوزخورماتو الحدودية مع كوردستان"، مشيرا الى ان "التنظيم الارهابي يحاول التواجد في المناطق الشاغرة والهرب من الملاحقة".

من جانبه كشف امر لواء 731 للبيشمركة العميد جمال واراني عن وجود أكثر من 200 كم2 من الأراضي الشاغرة التي تعد محرمة أمنياً بين مسؤوليات البيشمركة والجيش بين كوردستان وطوزخورماتو شرقي صلاح الدين".

وأشار واراني إلى أن "عناصر داعش رغم قلة عددها واقتصارها على مفارز متنقلة إلا أنها تتواجد في مناطق( بلكانة وبلكانة 2 وطاهر كوه وصولا الى قاطع قوره شاي وجبل غره وفي اطراف قرى بلكة وجوان روو) منذ العام 2017 وحتى الآن مستغلين خلو القرى والقواطع من السكان".

وأكد واراني إن "لوائي التنسيق المشتركة سينخرطان في التدريبات القتالية بدءا من يوم غد في معسكر قرقوش بديالى للمباشرة بخطة التنسيق المشتركة ومعالجة الفراغات الأمنية المحرمة واجتثاث بقايا داعش منها".

ويرابط لواء 731 في حدود قضاء كفري وشرق صلاح الدين عند اطراف قضاء طوز خورماتو وتنتشر 4 أفواج من تشكيلاته لحماية القواطع الامنية والقرى والقصبات الساخنة، فيما يرابط اللواء 17 من البيشمركة في قواطع بلكة وجوان روو.