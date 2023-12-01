2023-12-01 18:50:12 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أبلغ وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، مفوضية الانتخابات حول مرشح يستغل ملف الرعاية الاجتماعية لأغراض انتخابية.

ووفق بلاغ العمل حصلت "بغداد اليوم"، على نسخة منه فأنه تم تزويد المفوضية "بقرص (CD)، يتضمن مقطع فيديو انتشر مؤخراً للمرشح الشيخ (محمد كاظم عناد السراي) من تحالف (نبني) وهو يستغل ملف الحماية الاجتماعية لتحقيق مكاسب انتخابية".

وكان وزير العمل وجه أمس بإيقاف البحث الاجتماعي وإصدار بطاقات الكي كارد للمستفيدين المشمولين بالحماية الاجتماعية لمنع أي حالة ابتزاز أو استغلال هذا الملف انتخابياً من قبل بعض المرشحين.







