بثلاثية "الدالي".. نفط ميسان يجتاز الميناء بدوري نجوم العراق

2023-12-01 19:30:04 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ فاز فريق نادي نفط ميسان، على ضيفه نادي الميناء بثلاثة اهداف دون مقابل ضمن منافسات الجولة السادسة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة في ملعب ميسان الاولمبي عند الساعة الخامسة عصر اليوم الجمعة.

وانتهى الشوط الاول بتقدم نادي نفط ميسان بهدف دون رد للميناء ، سجله المحترف السوري علاء الدين الدالي في الدقيقة 45 +5.

وعاد علاء الدين الدالي ليسجل الهدف الثاني لنفط ميسان في الدقيقة 68 من عمر اللقاء من خلال كرة قوية سددها من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك مرمى الميناء ، ومن ركلة جزاء سجل علاء الدين الدالي الهاترك والهدف الثالث لفريق نفط ميسان في الدقيقة 90+ 12.