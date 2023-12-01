2023-12-01 20:10:03 - المصدر: الفرات نيوز



▪️وزارة النفط تعلن عن الاحصائية الاولية للكميات المصدرة من النفط الخام والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي

?اعلنت وزارة النفط عن مجموع الصادرات والايرادات المتحققة لشهر تشرين الثاني الماضي ، بحسب الاحصائية الاولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية "سومو" ، حيث بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (102) مليونا (975) الفا و(782) برميلاً ، بايرادات بلغت (8.512) مليار دولار .

اشارت الاحصائية الى ان مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر تشرين الثاني الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (101) مليونا و(764) الفا و (620) برميلا ،في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن (172) الف و(383)برميل فيما كانت الصادرات من القيارة (1) مليون و (38) الف و(779) برميلا .

فيما بلغ معدل الكميات اليومية المصدرة (3) مليون و(433) الف برميل في اليوم.

وقد بلغ معدل سعر البرميل الواحد (82.66) دولاراً .

يذكر ان الوزارة ومن خلال ايمانها باطلاع الشعب على عمليات التصدير والايرادات المتحققة منه اتخذت هذا الاجراء الشهري .