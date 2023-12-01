رفع شعار "اللغة الكوردية".. مهرجان "دهوك" السينمائي الدولي يطلق الدورة العاشرة بمحورية السينما الفرنسية

2023-12-01 20:20:17 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تنطلق الدورة العاشرة لمهرجان "دهوك" السينمائي الدولي الذي يركز على السينما الفرنسية في مدينة دهوك بإقليم كوردستان العراق، ويدعو رئيس هذا المهرجان شركات السينما البارزة في العالم للمشاركة فيه.

وقال الإعلامي منصور جهاني لوكالة شفق نيوز؛ إن مهرجان "دهوك" Duhok السينمائي الدولي العاشر يقام برئاسة "أميرعلي محمد طاهر" ومع المدير الفني "شوكت أمين كوركي" المخرج الكوردي، تحت شعار "اللغة الكوردية" Mother Tongue، ويعرض 100 عمل لمخرجين من مختلف دول المنطقة العالمية على شكل أفلام روائية وقصيرة ووثائقية ستقام في الأقسام التنافسية وغير التنافسية في الفترة من 9 إلى 16 كانون الأول 2023 في قاعة "الكونغرس" في جامعة دهوك ومجمع سينما "دهوك مول" في مدينة دهوك في إقليم كردستان.

ونقل جهاني عن "أميرعلي محمد طاهر" رئيس مهرجان "دهوك" السينمائي الدولي قوله في مؤتمر صحفي: "إن عمل المهرجان حتى هذه اللحظة لم يكن سهلا، لكنه اكتمل بجهود وتعاطف زملائي لأنهم يعملون بشكل مستمر لفترة طويلة لإكمال المراحل المختلفة لهذه الدورة".

وأضاف طاهر؛ "لقد قام المستشارون ولجنة الاختيار في المهرجان باختيار أفضل الأفلام للقسمين التنافسي وغير التنافسي. نحاول كل عام تقديم أفضل الأفلام إلى المهرجان وتحسين جودة المهرجان. من المهم جدًا بالنسبة لنا أن يرى أولئك الذين يسافرون إلى دهوك الثقافة السينمائية الجيدة في هذه المنطقة".

وأوضح رئيس المهرجان؛ ان "استراتيجيتنا هي أن نفكر في المزيد من الأهداف البارزة لأنفسنا كل عام، وأعتقد أن هذا مهم للغاية. في كل فترة، نحن أهالي مدينة دهوك، مع شعب كوردستان العزيز، نرتقي إلى مستوى أعلى في مجال الثقافة والفن. إصرارنا على إقامة المهرجان هو نجاح؛ لأننا تغلبنا على العديد من العقبات والمشاكل في هذه المنطقة من الشرق الأوسط، وفي كل عام نقيم هذا المهرجان بدعم من الجميع".

وأضاف ان "الهدف الآخر للمهرجان هو أننا في المرحلة الأولى نقدم ثقافة وفن الشعب الكوردي وكوردستان العزيزة إلى الأمم الأخرى والعالم، وتأسيس وتطوير هذه العلاقات الثقافية والفنية القيمة بالنسبة لنا". إنها مهمة للغاية. أما في المرحلة الثانية، فهي توفير منصة مناسبة للشباب والمصورين السينمائيين الكورد لإعداد وإنتاج أفلامهم هنا. وفي المرحلة الثالثة حضور السينمائيين العالميين في مهرجان دهوك السينمائي؛ إنه يخلق اتصالاً ثقافيًا وفنيًا وتعريفًا للسينما القوية والقيمة في العالم مع سينما كوردستان".

وأكد طاهر؛ أن "هدفنا الأهم هو دعوة بعض شركات السينما الرائدة في العالم للمجيء إلى هنا واختيار إقليم كوردستان كموقع رئيسي لأعمالها. آمل أن نرى في المستقبل القريب ثقافة وطبيعة منطقة إقليم كوردستان الجميلة والنقية، وخاصة دهوك، من الكاميرا وأعين المصورين السينمائيين العالميين في أعمالهم. كما أن التنمية الاقتصادية والسياحة وغيرها من أهدافنا الأخرى في إقامة هذا الحدث السينمائي".

بدوره؛ قال "حسن عارف" مدير العلاقات العامة لمهرجان "دهوك" السينمائي الدولي العاشر؛ أعلنا أنه ابتداءً من 10 حزيران 2023 سنقبل الأفلام للمشاركة في الدورة العاشرة. المهرجان عبر بوابة السينما. وبعد ثلاثة أسابيع وصلنا 500 فيلم عبر الإنترنت في قسم "السينما العالمية" وكذلك قسم "السينما الكوردية". وتم اختيار ما يقرب من 200 فيلم من خلال أعضاء المهرجان الذين شاركوا في مختلف المهرجانات الدولية.

وتابع عارف؛ ان بعد إغلاق بوابة الأفلام، باشر أعضاء لجنة الاختيار عملهم وقاموا باختيار 100 فيلم على شكل أفلام روائية وقصيرة وأفلام وثائقية للجزء الأخير من المهرجان.

وأضاف مدير الإعلام في مهرجان "دهوك" السينمائي: "اللغة الكوردية" ستكون شعار المهرجان هذا العام. حيث أن اللغة الكوردية؛ غنية وواسعة، ولها العديد من اللهجات والخصائص الخاصة. العديد من المخرجين الكورد داخل وخارج كوردستان ينتجون أعمالهم بلغات مختلفة كل عام، وهذه رسالة لهم أن ينتجوا أفلامهم باللغة الكوردية لتبقى هذه اللغة حية وأبدية.

وقال: "لقد اخترنا هذا العام فرنسا كدولة ضيفة في مهرجان "دهوك" السينمائي، وهي حاضرة في هذا الحدث السينمائي بأفلام روائية وقصيرة ووثائقية. لا شك أن فرنسا هي إحدى الدول التي ولدت فيها السينما، وحالياً يقام هناك مهرجان كان السينمائي الدولي باعتباره أفضل مهرجان في العالم.

وأكد "حسن عارف": في كل عام، كنا نطلب قبول أفلام الأطفال، وهذا العام أضفنا قسم "سينما الأطفال" Children Cinema إلى المهرجان، حيث يتم اختيار 10 أفلام وعرضها في المهرجان. وستعرض هذا العام في قسم "السينما الكلاسيكية" عدة أفلام من السينما العالمية في مهرجان "دهوك" السينمائي.

عضو موثوق "جوائز الأوسكار الآسيوية"

مهرجان دهوك السينمائي الدولي هو عضو موثوق به في حفل توزيع جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ والمعروف باسم "جوائز الأوسكار الآسيوية" APSA في أستراليا، ويقدم أعمالًا سينمائية إلى الحدث في جميع أنحاء العراق.

نيابة عن لجنة تحكيم قسم مسابقة "السينما العالمية" بالمهرجان تمثال صغير ولوحة تقدير وجائزة 10000 دولار لفيلم "يولماز غوناي" Yılmaz Güney لأفضل فيلم وجائزة 5000 دولار لأفضل مخرج فيلم، جائزة قدرها 5000 دولار أمريكي لأفضل فيلم قصير. جائزة المواهب الدولية ستكون 5000 دولار أمريكي للموهبة الجديدة ، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بقيمة 1500 دولار أمريكي لأفضل فيلم قصير ، وجائزة معهد جوته بقيمة 5000 دولار أمريكي لأفضل فيلم وثائقي دولي.

وينعقد مهرجان دهوك السينمائي الدولي برئاسة "أميرعلي محمد طاهر" وإخراج "شوكت أمين كوركي"، ويحيي ذكرى "يولماز غوناي"، الحائز على السعفة الذهبية في مهرجان كان السينمائي الدولي بفرنسا (1982)، بهدف بناء جسر بين السينمائيين العالميين والكورد في جميع أنحاء العالم وأقيمت تبادلات ثقافية بين دول العالم في هذا الصدد.