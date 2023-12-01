2023-12-01 21:06:01 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الجمعة، عدد حوادث السير المسجلة منذ مطلع العام الحالي.

وقال مدير علاقات واعلام المرور العميد زياد القيسي لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية المرور العامة سجلت منذ 1 كانون الثاني 2023، والى الآن أكثر من 7000 حادث سير بين اصطدام وانقلاب ودهس".

وعن عدد الضحايا، تقول مديرية المرور العامة، إن "الاحصائيات مرتبطة بوزارة الصحة العراقية".

وفيما يتعلق بأسباب الحوادث قال العميد القيسي، إن "60 إلى 70% من الحوادث يكون سببها السائق، أما النسب البقية فهي تتراوح ما بين الطريق والمركبة".