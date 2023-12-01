نفط ميسان يرتقي للوصافة والحدود ثالث الدوري

2023-12-01 21:08:10 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

قاد المحترف السوري علاء الدين الدالي، فريقه نفط ميسان للانتصار على الميناء (3-0)، بتسجيله "هاتريك" في المباراة، مساء اليوم الجمعة (1 كانون الأول 2023) بملعب ميسان الأولمبي، ضمن مباريات الجولة 6 من دوري نجوم العراق.

وخطف الدالي الهدف الأول لفريقه نفط ميسان في الدقيقة (45+5)، بعد تسلمه كرة بينية ليضعها على دفعتين في شباك الضيوف.

وأضاف ذات اللاعب الهدف الثاني في الدقيقة 69، بعد تصويبة قوية من على مشارف منطقة الجزاء لم ينجح حارس الميناء جعفر شنيشل.

ووقع الدالي على الهاتريك بإضافة الهدف الثالث لأصحاب الأرض من ركلة جزاء، نفذها على يمين الحارس في الدقيقة 90+11.

وتمكن الدالي من القفز إلى صدارة هدافي الدوري العراقي، بعد أن ضاعف رصيده إلى 6 أهداف.

وبهذا الانتصار، رفع نفط ميسان رصيده إلى 11 نقطة بوصافة الترتيب وبفارق نقطتين عن المتصدر القوة الجوية، بينما تلقى الميناء هزيمته الرابعة، ليبقى في المركز الـ18 برصيد 4 نقاط.

في المقابل حقق الحدود، فوزا مهما على نظيره أمانة بغداد بنتيجة (2-1) في المباراة التي جرت اليوم، على ملعب بغداد، ضمن مباريات ذات الجولة السادسة.

ونجح داكوستا في وضع الحدود بالمقدمة في الدقيقة 19، بعد متابعة لتسديدة قوية أبعدها الحارس حسن عباس.

وأضاف إبراهيم غازي، الهدف الثاني للحدود في الدقيقة 37، عبر رأسية جميلة أودعها على يسار الحارس.

وقلص أمانة بغداد، الفارق بنيران صديقة في الدقيقة 54، بعد خطأ مدافع الحدود حمزة عبد الحسين.

وشهدت المباراة في الدقيقة (90+4) إلغاء حكم اللقاء الدولي مهند قاسم، هدف التعادل لأمانة بغداد، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.



ورفع الحدود رصيده إلى 11 نقطة في ثالث ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد أمانة بغداد عند 4 نقاط ليتراجع إلى المركز قبل الأخير.



