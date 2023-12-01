تميمة كأس آسيا 2023: عودة الشخصيات الخمس المعتمدة في نسخة 2011

2023-12-01 21:30:09 - المصدر: العربي الجديد

أقيم مساء الجمعة، حفل تدشين التميمة الرسمية لبطولة كأس آسيا "قطر 2023" لكرة القدم، التي تستضيفها الدوحة في الفترة من 12 يناير/كانون الثاني إلى 10 فبراير/شباط 2024، بمشاركة 24 منتخباً.

واستضافت مشيرب، قلب العاصمة القطرية الدوحة، الحفل بحضور عدد من المسؤولين في اللجنة المحلية المنظمة للبطولة، في الحفل الذي أقيم بالتزامن مع بدء العد التنازلي للحدث الآسيوي الكبير.

وبدأ الحفل بفقرة الغناء القطري التقليدي، ثم العرضة القطرية، تلتها الدبكة الفلسطينية وعرض راقص إندونيسي وكذلك هندي.

وشهدت تعويذة البطولة عودة الشخصيات الخمس، التي اعتمدت في نسخة أمم آسيا بقطر 2011، وهي من إبداع القطري أحمد بن ماجد بن علي المعاضيد الذي استلهم تصميمها من حيوان السبوق أو الجربوع بأسماء (زكريتي، ترانا، فريحة، صبوغ وتمبكي)، أحد أشهر الحيوانات البرية التي تتميز بها الطبيعة الصحراوية في قطر.

وتشكل التعويذة جزءاً أساسياً من التجربة الكلية للبطولة، حيث تضفي طابعاً خاصاً عليها وتسهم في تعزيز الروابط بين المشجعين والحدث الرياضي الآسيوي.

ويبدأ المنتخب القطري حامل اللقب والمستضيف الذي يدون ظهوره الحادي عشر ضربة البداية يوم 12 يناير المقبل، بمواجهة المنتخب اللبناني ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضا كلا من الصين وطاجيكستان.

وتضمّ المجموعة الثانية منتخبات: أستراليا، وأوزبكستان، وسورية، والهند، فيما ضمت الثالثة منتخبات: إيران، والإمارات، وهونغ كونغ، وفلسطين، وضمت المجموعة الرابعة: اليابان، وإندونيسيا، والعراق، وفيتنام، بينما ضمت الخامسة: كوريا الجنوبية، وماليزيا، والأردن، والبحرين، وضمت المجموعة السادسة: السعودية، وتايلاند، وقرغيزستان، وعمان.

وحسب نظام البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا للمرة الثانية بعد نسخة العام 2019، يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني إلى الدور ثمن النهائي برفقة أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الست.

يشار إلى أن قطر تُعد أول دولة تستضيف البطولة ثلاث مرات في تاريخها، حيث كانت قد احتضنت نسختين سابقتين من النهائيات القارية عام 1988 و2011 لتتقدم على كلّ من إيران وتايلاند والإمارات، بعدما كانت كلّ دولة من الدول الثلاث قد استضافت البطولة مرتين من قبل، فيما هي المرة السابعة التي تقام فيها كأس آسيا في منطقة غرب آسيا.

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