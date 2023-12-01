دوري السلة الممتاز.. الدفاع الجوي يتغلب على الحلة في افتتاح المرحلة الثانية

2023-12-01 21:50:03 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ انطلقت اليوم الجمعة، منافسات المرحلة الثانية لدوري السلة الممتاز بإقامة مباراة واحدة جمعت نادي الدفاع الجوي وضيفه الحلة.

وجرت المباراة مساء اليوم في قاعة الشعب المغلقة للالعاب الرياضية.

وانتهى اللقاء بفوز فريق نادي الدفاع الجوي على نادي الحلة بفارق 19 نقطة وبنتيجة (95-76) نقطة.

وكانت المرحلة الأولى من الدوري الممتاز لكرة السلة للموسم 2023-2024، اختتمت يوم الاثنين الماضي، بتصدر نادي الدفاع الجوي ترتيب الفرق برصيد 19 نقطة.