بعد "صدامات الناصرية العنيفة".. اصابة منتسبين اثنين وأضرار تلحق بالمركبات الأمنية

2023-12-01 21:54:11 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم الجمعة، باصابة منتسبين اثنين نتيجة صدامات في ساحة الحبوبي وسط الناصرية.

وأخبر شهود عيان بمحافظة ذي قار، في وقت سابق من اليوم الجمعة، بوقوع صدامات عنيفة بين محتجين والقوات الامنية وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "منتسبين اثنين اصيبا بصدام مع محتجين في ساحة الحبوبي وسط الناصرية مركز المحافظة"، لافتا إلى أن "هناك أضراراً كبيرة أصابت المركبات الحكومية العائدة للأجهزة الامنية".

وفي حادث آخر؛ أضاف المصدر، أن "مواطنا في الخمسينات من عمره قتل برصاصة طائشة بمنطقة السيفونة في ناحية اور شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة، حيث نقلت الجثة للطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها ".