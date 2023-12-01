2023-12-01 21:54:45 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة (1 كانون الأول 2023)، عن قتل عدد كبير من مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.

وقالت الدفاع التركية، انه تم "تدمير 16 موقعاً وتحييد عدد كبير من الإرهابيين في غارة جوية على مناطق (كاره) و(متينا) و(هاكورك) و(قنديل) شمالي العراق".

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني شمالي العراق.